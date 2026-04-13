《鍾之日記》中東局勢未明，港股應聲向下

4月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美伊周末在巴基斯坦直接會談因核問題等關鍵分歧未能達成協議，美國總統特朗普隨即宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，癱瘓伊朗港口海上交通，油價應聲上飆。美伊談判破裂惟市場未感太意外，亞洲股市應聲向下，港股亦跌232點或0.9%，恒指全日收報25660，主板成交僅2079億元。



*滬指低開高收0.06%，鋰電、軍工股強勢*



A股低開震盪，午後軍工股發力，帶動大市回穩，滬指輕微收升0.06%，報3988.56點，深成指升0.69%，創業板指揚0.8%。兩市全日成交2.15萬億元人民幣，較上個交易日縮量7%。



盤面上，新能源產業鏈全天強勢，光伏、鋰電池、鈉電池漲幅靠前，盛新鋰能(深:002240)等多股漲停。今日多晶硅主力合約漲停，報34770元/噸，分析人士稱，直接驅動還是「開會小作文」的情緒擾動，一則是4月初產業頭部企業聯合開會商議多晶硅強制控產及挺價，此消息隨後已有內媒從傳聞所涉企業內部人士獲悉為假消息；一則是傳聞周內有反內捲相關會議。此外，美伊談判未能達成協議，美軍即將封鎖霍爾木茲海峽，油價應聲上揚，A股部分油氣股活躍，軍工股亦表現活躍，中航沈飛(滬:600760)升超6%。



下跌方面，近日「遊戲版號審批新規：宮鬥類、官鬥類、棋牌類一律不受理」的相關內容在網上傳播，引起市場和行業的廣泛關注。雖然多家遊戲公司澄清該監管要求是2019年的舊規定，近期遊戲行業並無新的監管變動，惟消息仍重挫網遊板塊，愷英網絡(深:002517)跌停。



*美軍將封鎖伊朗港口，航運股走弱*



美國和伊朗代表團於上周六（11日）起，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行21小時馬拉松談判，但未能達成共識。美國總統特朗普隨即於周日（12日）表示，美國海軍將立即開始封鎖霍爾木茲海峽，並將在國際水域攔截所有曾向伊朗繳納過過路費的船隻。



美軍中央司令部宣布，將根據總統命令，在美國東部時間周一（13日）上午10時，即本港時間當晚10時起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。中央司令部在社交平台表示，有關措施將適用於所有進出伊朗港口及伊朗沿海區域的各國船隻，包括位於波斯灣和阿曼灣的所有伊朗港口。美軍不會阻礙往返非伊朗港口的船隻通過霍爾木茲海峽。



對此，伊朗方面予以強烈反駁。《新華社》引述伊朗海軍司令伊拉尼表示，美國揚言實施海上封鎖屬「極為荒謬可笑之舉」，強調伊朗陸軍及海軍部隊正對區內一切美軍動向實施「全面追蹤與監視」，並指伊朗早已為各種情景作出準備。



今日航運股集體走低，中遠海能(01138)跌4.5%，中國外運(00598)跌2%，中遠海發(02866)收低1.7%，中遠海控(01919)微跌0.6%。



*油價飆升帶動出口，新能源車股逆勢造好*



內地新能源汽車出口延續強勁增長。中汽協最新發布的數據顯示，今年第一季度汽車出口222.6萬輛，同比增長56.7%；其中，新能源汽車出口95.4萬輛，同比增長1.2倍。乘聯分會發布的數據也顯示，3月乘用車出口69.5萬輛，同比增長74.3%，環比增長25.2%。此外，3月乘用車廠商燃油車與新能源車出口量均創出歷年各月新高。



中東衝突引發的油價飆升正推高新能源汽車的需求。澳洲燃油供應緊張、油價屢創新高，當地消費者加速轉向電動車。比亞迪(01211)3月在澳洲售出7217輛，環比增長35.6%，躋身當地汽車銷量榜第三名。



國聯民生證券分析指，國際原油價格持續高位震盪，顯著放大新能源汽車在海外市場的全生命周期使用成本優勢，中國新能源產品的全球競爭力進一步凸顯。



受多重利好提振，新能源汽車股逆市造好。蔚來(09866)上周五（10日）曾單日跌近7%，今日收復失地，股價回彈7.5%，報52.4元。蔚來董事長李斌表示，公司自去年下半年開始進入第三個發展階段，對每年交付量保持40%至50%的增長有信心。



此外，比亞迪收漲4.9%，報110.3元，為今日表現最佳藍籌，股價連升兩日；零跑汽車(09863)升1.6%，報55.75元，股價實現四連漲；小鵬集團(09868)升0.9%，報67.6元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。