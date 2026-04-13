《中國要聞》張國清西藏調研：將雅下水電建成新時代重大標誌性工程

據《新華社》報道，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清10日至12日在西藏林芝調研中國雅江集團組建運營和雅魯藏布江下游水電工程（簡稱「雅下水電工程」）建設等情況。



張國清先後來到工程現場和集團總部，實地了解施工進展、裝備運行、工程調度、公司管理、生活保障等情況，並與技術骨干、施工人員充分交流。他強調，雅江集團要堅決扛牢工程建設主體責任，把雅下水電工程建成新時代的重大標誌性工程。堅持質量為先、安全為本，嚴格落實工程建設標準規範和生態環保要求，強化對工程設計、施工組織、材料供應等全過程質量管控，壓緊壓實安全生產責任措施，確保進度服從質量和安全。要全面提升公司運營管理能力，構建智能化指揮調度系統和穿透式監管系統，健全科學高效的運行機制，集約規範用好資源資金，打造廉潔工程。



其間，張國清還到林芝消防救援機動支隊了解隊伍建設、保障施工安全等情況。他強調，要著眼於提升高原複雜環境下應急救援攻堅能力，常態化開展實戰實訓，前置先進適用裝備，快速響應、高效救援，全力保障人民群眾生命財產安全。

《經濟通通訊社13日專訊》