《中國房產》深圳樓盤減價三成加推掀搶購，保安向插隊買家噴辣椒水

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深圳龍華的幸福城．臻園今日折價加推3號樓棟共217套住宅。據內媒報道，從昨晚開始，已有購房者提前十幾小時在項目門口佔位排隊搶購。今日早間開盤後，營銷中心現場人潮湧動、水洩不通。有安保人員為了「維持秩序」，竟向購房者噴辣椒水，引發一片混亂。有中介人士透露，「因為現場秩序亂了，客戶不排隊，往裏擠」。



隨後，幸福城．臻園在官方微博發布致歉信，稱本次開盤期間現場人氣超出預期，導致現場秩序出現短暫的混亂，影響了大家的購房體驗，深表愧疚。致歉信並指，現場一名兼職保安在維護秩序過程中，未經允許和授權私自攜帶辣椒水並使用，給部分客戶及中介造成不適；工作人員發現後已第一時間介入處理，公司對該行為不姑息、不原諒，並保留追究責任的權利。



*217套住宅一個上午賣剩幾套*



公開資料顯示，幸福城．臻園開發商為深圳市鴻耀泰實業有限公司，2025年7月開始售賣，當時均價約5.9萬元（人民幣．下同）/平方米。該樓盤於4月8日取得3號樓棟的預售許可證，原計劃於4月16日開盤加推。據中介稱，由於登記客戶太多，開發商提前了開盤。今次加推房源折後銷售均價約3.7萬元至4萬元/平方米，較去年的均價降幅約三成。



報道指，今次加推的217套住宅包括三個戶型，今日認購，65平方米兩房一衛打87折，折後總價約240萬元；82平方米三房一衛打86折，折後總價約320萬元；89平方米三房兩衛打85折，折後總價約360萬元起。截至下午發稿，兩房戶型已經售罄，三房一衛戶型僅剩幾套。

《經濟通通訊社13日專訊》