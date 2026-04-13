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AH股新聞

13/04/2026 08:38

【中東戰火】三艘油輪上周六通過霍爾木茲海峽，包括兩艘中國船

　　綜合外電消息，過去周六（11日）有三艘滿載原油的超級油輪通過霍爾木茲海峽，這似乎是美伊停火協議達成後首批駛離波斯灣的船隻。

　　倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，懸掛利比里亞國旗的超大型原油運輸船Serifos號以及懸掛中國國旗的Cospearl Lake號和He Rong Hai號11日駛入並駛離了繞過伊朗拉拉克島的「霍爾木茲海峽試航錨地」。其中Serifos與He Rong Hai在沙特阿拉伯載貨，而Cospearl Lake在伊拉克載貨，而這三艘油輪的滿載量，總計高達約600萬桶石油。它們皆未從伊朗運載石油，與伊朗也沒有明顯的直接關聯。

*兩艘油輪據報為中石化租用*

　　LSEG數據還顯示，Cospearl Lake號預計5月1日抵達中國舟山港。目前尚不清楚He Rong Hai號將在何處卸載原油。這兩艘原油運輸船均由中國能源巨頭中石化(00386)(滬:600028)旗下石油貿易公司聯合石化租用。

　　報道指，兩艘中國油輪是衝突發生以來首批被觀察到從波斯灣運出原油的中國船隻。此外，還有一艘中國油輪Yuan Hua Hu在第一艘中國油輪駛向波斯灣之前，一直停留在附近等待通行，並且未發出位置訊號，目前未知它的具體動向。
《經濟通通訊社13日專訊》

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