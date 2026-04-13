《中國要聞》路透：中國對巴西投資「換賽道」，不再只建大壩轉押消費市場

據《路透》報道，中國飲品連鎖品牌蜜雪冰城在巴西的首店周六（11日）開業，這標誌著該品牌正式進軍南美。目前正值新一輪中國投資浪潮之際，中巴經濟聯繫不斷加深，中國已取代美國成為南美大陸最大的貿易夥伴。



不過，與過去幾輪由北京主導、主要集中在大型水電站和石油項目的對巴投資不同，如今越來越多的中國企業開始瞄準巴西超過2億的消費人群。



北京面臨美國不斷上升的貿易壁壘，正將重心轉向拓展海外市場。根據中國巴西企業家委員會最新數據，2024年中國對巴西的直接投資翻了一番，達到42億美元，涉及39個項目，使巴西成為全球第三大中國投資目的地。



在這波投資浪潮中，蜜雪冰城計劃投資約30億雷亞爾（約合5.9億美元），在這個熱帶國家銷售檸檬水、茉莉花茶和雪糕。蜜雪冰城巴西管理層表示，公司計劃到2030年在巴西開設500至1000家門店，其中包括加盟店。



中國電子製造商華為在同一家購物中心佔據了一個黃金位置。在進入巴西市場近30年後，華為去年在聖保羅開設了首家門店，華為巴西消費者業務公關經理Diego Marcel表示，這正是基於對巴西人渴望親身體驗式購物需求的洞察。

《經濟通通訊社13日專訊》