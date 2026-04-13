《債務風險》今年地方已發債約1.3萬億置換存量隱性債務，力爭快速「清零」

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內媒《第一財經》報道稱，今年以來地方化債正加快推進，根據企業預警通數據，截至4月13日，地方政府已經發行了約1.3萬億元（人民幣．下同）政府債券用於置換存量隱性債務，佔全年計劃發行的2.8萬億元額度比重約46%。隨著近年來上述化債資金快速到位，部分地方政府隱性債務規模也加快壓減，甚至「清零」。



粵開證券首席經濟學家羅志恒通過梳理地方預算報告等發現，今年更多地區提出加快實現隱性債務全域清零。比如，甘肅省支持有條件的市縣「提前實現隱債清零」；陝西省提出「力爭實現存量隱性債務清零」；西藏推動「全域隱性債務清零」。多年前債務風險較低的廣東等地，已經公開宣布存量隱性債務清零。



*地方政府融資平台加快退出*



目前地方政府隱性債務主要通過地方政府融資平台公司舉借，隨著化債工作推進，融資平台公司隱性債務隨之化解。為了避免一邊化債、一邊新增，地方政府融資平台公司也加快剝離政府融資職能，紛紛退出平台名單。



羅志恒表示，融資平台退出的最後時限不得晚於2027年6月末，這意味著2026年融資平台出清工作將進入倒計時。根據中國人民銀行公開數據，經過中央和地方各方面努力，2025年9月末，全國融資平台數量、存量經營性金融債務規模較2023年3月末分別下降71%、62%。



*多措並舉化解經營性債務風險*



此外，今年化債的一個新動向是，政府除了關注化解融資平台隱性債務外，化解其經營性債務風險也受到高度關注。比如，政府工作報告部署今年化債時提出，加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。吉林、雲南、四川、南、安徽、湖南、西藏等省份在政府工作報告中也把化解「融資平台經營性債務風險」列為防風險重點工作。



目前地方政府債務風險總體安全可控。財政部數據顯示，截至今年2月末，全國地方政府債務餘額約56.6萬億元。

《經濟通通訊社13日專訊》