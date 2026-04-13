保時捷一季度全球交付量同比下滑15%，中國市場暴跌21%

保時捷上周五（10日）公布2026年第一季度交付數據，全球交付量為60991輛，同比下降15%。其在華交付量暴跌21%，僅為7519台。純電轎跑Taycan的處境尤為慘淡。這款保時捷首款電動跑車在中國市場近乎銷聲匿跡，1至2月累計上牌量不足50台。



據介紹，中國市場交付量下降部分原因是需求疲軟及純電動車型上市推遲，新任CEO承諾通過成本削減和新車型推出扭轉業績。

《經濟通通訊社13日專訊》