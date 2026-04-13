《中國要聞》網信辦規範網絡直播打賞：不得向8歲以下兒童開放、允許設置打賞限額

中央網信辦秘書局近日發布《關於加強網絡直播打賞規範管理的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》聚焦誘導未成年人打賞、刺激用戶非理性打賞等突出問題，提出針對性管理要求，做到「靶向」治理。



《通知》其中提出，完善未成年人保護機制：網站平台不得向八周歲以下的未成年人提供打賞服務。向八周歲至十六周歲的未成年人提供打賞服務，應徵得其監護人同意。向十六周歲以上的未成年人提供打賞服務，應徵得其監護人同意或核驗其收入證明材料。對發現疑似未成年人使用成年人帳號打賞的，應進行必要的核驗，確是未成年人打賞的，應立即採取處置措施。



《通知》並提出，提供打賞限額功能：用戶首次進行直播打賞，網站平台應主動提供打賞限額設置服務，允許用戶設定個人單次、單日打賞最高金額。用戶放棄限額設置或修改其設置的限額，網站平台應通過適當方式確認。規範打賞金額排名：未經用戶同意，網站平台不得公開展示用戶充值打賞、購買禮物等消費統計數據。不得以打賞額度為唯一依據對網絡主播排名、引流、推薦，或對用戶進行排名。



《通知》又要求平台制定並明示打賞規則；明確網絡直播帳號申請開通打賞營利權限需要滿足的條件；建立打賞營利行為負面清單，加強異常打賞識別；完善投訴舉報受理機制，加大打賞違規行為處置和曝光力度等。



*平台要加強打賞互動審核，引導主播轉向比內容、拼才藝*



中央網信辦網絡綜合治理局有關負責人表示，《通知》倡導理性消費，考慮到每個用戶實際情況和消費需求不同，沒有「一刀切」的對打賞限額進行限制，而是尊重用戶消費意願，要求網站平台為用戶提供打賞限額和打賞提醒功能，允許用戶自行設定個人單次、單日打賞最高金額，以及設置打賞提醒方式和提醒頻次，最大程度保護消費者權益。



另外，《通知》對用戶消費統計數據展示，以及涉及打賞額度的網絡主播排名和用戶排名提出明確要求，遏制非理性消費和誘導打賞行為。同時，《通知》要求網站平台加強打賞互動審核，杜絕誘導、刺激非理性消費的場景設計，引導網絡主播從「求打賞」「要禮物」轉向「比內容」「拼才藝」，共同維護良好網絡直播生態。



《經濟通通訊社13日專訊》