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13/04/2026 15:23

《中俄關係》俄羅斯外長拉夫羅夫明日起訪華兩天

　　中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，俄羅斯外長拉夫羅夫將於4月14日至15日對中國進行正式訪問。

　　另據俄羅斯衛星通訊社報道，據俄外交部消息，拉夫羅夫訪華期間將與王毅舉行會談，雙方將圍繞烏克蘭和中東局勢等問題進行討論。
《經濟通通訊社13日專訊》

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