《中西關係》西班牙首相桑切斯參觀小米科技園，雷軍接待並講解

據內媒報道，正在訪華的西班牙首相桑切斯今日參觀位於北京的小米(01810)科技園，並體驗小米YU7等車型，小米CEO雷軍親自接待並進行講解。在參觀期間，桑切斯詳細了解小米在汽車、手機、智能家居等領域的新產品，還在現場體驗了小米YU7等車型。



資料顯示，小米於2017年正式進入西班牙市場，並是其首次打入西歐核心市場，被視為小米全球化進程中的關鍵一步。此後，小米在當地發展迅速：2018年市場份額達到10%，2019年實現翻倍增長，至2022年穩定在約30%。根據市場研究公司Canalys數據，2023年第二季度，小米已成為西班牙最暢銷的智能手機品牌。



西班牙首相桑切斯於4月11日至15日對華進行正式訪問。這是桑切斯自2023年以來第四次到訪中國。西班牙傳媒報道，預計桑切斯將於明日與中國國家主席習近平會面。報道又指，桑切斯此訪聚焦吸引中國投資、推動再生能源合作、擴大西班牙農產品對華出口等經貿議題，中東局勢也將是雙方關注重點。

《經濟通通訊社13日專訊》