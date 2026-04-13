  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

13/04/2026 17:30

《中西關係》西班牙首相桑切斯參觀小米科技園，雷軍接待並講解

　　據內媒報道，正在訪華的西班牙首相桑切斯今日參觀位於北京的小米(01810)科技園，並體驗小米YU7等車型，小米CEO雷軍親自接待並進行講解。在參觀期間，桑切斯詳細了解小米在汽車、手機、智能家居等領域的新產品，還在現場體驗了小米YU7等車型。

　　資料顯示，小米於2017年正式進入西班牙市場，並是其首次打入西歐核心市場，被視為小米全球化進程中的關鍵一步。此後，小米在當地發展迅速：2018年市場份額達到10%，2019年實現翻倍增長，至2022年穩定在約30%。根據市場研究公司Canalys數據，2023年第二季度，小米已成為西班牙最暢銷的智能手機品牌。

　　西班牙首相桑切斯於4月11日至15日對華進行正式訪問。這是桑切斯自2023年以來第四次到訪中國。西班牙傳媒報道，預計桑切斯將於明日與中國國家主席習近平會面。報道又指，桑切斯此訪聚焦吸引中國投資、推動再生能源合作、擴大西班牙農產品對華出口等經貿議題，中東局勢也將是雙方關注重點。
《經濟通通訊社13日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

真和了

13/04/2026 09:40

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區