《Ａ股行情》美伊和談破裂，滬綜指低開0.38%

美國與伊朗的談判破裂後，美國總統特朗普下令海軍開始封鎖霍爾木茲海峽，此舉令石油和燃料短缺惡況雪上加霜，全球經濟前景蒙上陰影。WTI原油價格跳漲一成，美元同步走強，日韓股市低開，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.38%，報3971.2點，深成指低開0.53%，創業板指低開0.42%，油股逆市造好，金融板塊低開。



近期外界對於中國在促成伊朗衝突停火兩周中發揮關鍵作用的敘事開始盛行，央視社交媒體帳號「玉淵譚天」11日澄清，這種說法完全以偏概全，強調中國並未在促成停火過程中扮演決定性角色。玉淵譚天表示，這種說法妄圖刻意引導「伊朗聽中國」的敘事，將停戰談和責任拋給中國。



中共總書記習近平上周五（10日）會見國民黨主席鄭麗文後，中共中央台辦發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，措施包括探索建立國共兩黨常態化溝通機制；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；為台灣農漁產品輸入大陸、台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利；容許引進台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸播出，以及推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。



此外，人行公布今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放5億元。本周公開市場將有35億元逆回購到期。

《經濟通通訊社13日專訊》