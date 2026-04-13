  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

13/04/2026 09:26

《Ａ股行情》美伊和談破裂，滬綜指低開0.38%

　　美國與伊朗的談判破裂後，美國總統特朗普下令海軍開始封鎖霍爾木茲海峽，此舉令石油和燃料短缺惡況雪上加霜，全球經濟前景蒙上陰影。WTI原油價格跳漲一成，美元同步走強，日韓股市低開，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.38%，報3971.2點，深成指低開0.53%，創業板指低開0.42%，油股逆市造好，金融板塊低開。

　　近期外界對於中國在促成伊朗衝突停火兩周中發揮關鍵作用的敘事開始盛行，央視社交媒體帳號「玉淵譚天」11日澄清，這種說法完全以偏概全，強調中國並未在促成停火過程中扮演決定性角色。玉淵譚天表示，這種說法妄圖刻意引導「伊朗聽中國」的敘事，將停戰談和責任拋給中國。

　　中共總書記習近平上周五（10日）會見國民黨主席鄭麗文後，中共中央台辦發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，措施包括探索建立國共兩黨常態化溝通機制；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；為台灣農漁產品輸入大陸、台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利；容許引進台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸播出，以及推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。

　　此外，人行公布今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放5億元。本周公開市場將有35億元逆回購到期。
《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 美軍：美東時間周一上午10時封鎖伊朗港口海上交...

13/04/2026 09:25

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區