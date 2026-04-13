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AH股新聞

13/04/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.17%，寧德時代創歷史新高

　　滬深市場早盤走勢分化，滬指半日收低0.17%報3979.26點，深成指則揚0.19%，創業板指升0.39%。兩市半日成交額14048億元（人民幣．下同），較上個交易日減少984億元或6.5%，個股跌多升少，兩市超3300隻個股下調。

　　從板塊來看，鋰電池板塊震盪拉升，寧德時代(深:300750)盤中創新高433.33元，上午收升1.9%，A+H股市值突破2萬億；此外，聖陽股份(深:002580)、維科技術(滬:600152)紛紛升停。2026年以來，鋰電市場繼續維持高景氣度。智庫數據顯示，通過對行業Top20電池廠商的產能追蹤，4月中國鋰電市場排產總量約235GWh，環比增長7.3%，其中儲能電芯排產佔比41.3%。

　　下跌方面，遊戲板塊挫1.7%，冰川網絡(深:300533)半日收低12.6%，巨人網絡(深:002558)跌超9%。另外，油輪運輸方向續弱，招商南油(滬:601975)跌逾5%，中遠海能(滬:600026)跌4.9%。美伊談判未能就結束戰爭達成協議後，美國總統特朗普表示，海軍將開始封鎖霍爾木茲海峽，局勢進一步升級，全球能源危機持續，兩周停火協議更加岌岌可危。
《經濟通通訊社13日專訊》

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