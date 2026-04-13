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AH股新聞

13/04/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指低開高收0.06%，鋰電、軍工股強勢

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指13日收3988.56點，漲0.06%
▷ 鋰電、軍工股上漲；多晶硅合約漲停
▷ 遊戲板塊因舊規傳聞下跌，愷英網絡跌停

　　A股低開震盪，午後軍工股發力，帶動大市回穩，滬指輕微收升0.06%，報3988.56點，深成指升0.69%，創業板指揚0.8%。兩市全日成交2.15萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1726億元或7%。

　　盤面上，新能源產業鏈全天強勢，光伏、鋰電池、鈉電池漲幅靠前，盛新鋰能(深:002240)等多股漲停。消息面上，多晶硅主力合約漲停，報34770元/噸。分析人士稱，今日多晶硅多合約漲停，直接驅動還是「開會小作文」的情緒擾動，一則是4月初產業頭部企業聯合開會商議多晶硅強制控產及挺價，此消息隨後已有內媒從傳聞所涉企業內部人士獲悉為假消息；一則是傳聞周內有反內捲相關會議。

　　此外，美伊周末在巴基斯坦會談因核問題等關鍵分歧未能達成協議，美國總統特朗普隨即宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，癱瘓伊朗港口海上交通，油價應聲上揚。A股部分油氣股活躍，藍焰控股(深:000968)升停封板。軍工股亦表現活躍，西測測試(深:301306)彈7%，中航沈飛(滬:600760)升超6%。

　　下跌方面，近日「遊戲版號審批新規：宮鬥類、官鬥類、棋牌類一律不受理」的相關內容在網上傳播，引起市場和行業的廣泛關注。雖然多家遊戲公司澄清該監管要求是2019年的舊規定，近期遊戲行業並無新的監管變動，惟消息仍重挫網遊板塊，愷英網絡(深:002517)跌停，巨人網絡(深:002558)收挫8.8%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004646.15+0.21　
上證指數3988.56+0.069194.36
深證成指14407.86+0.6912309.30
創業板指3476.44+0.80　
科創501375.29+0.79　
B股指數265.01-0.471.10
深證B指1197.26+0.190.85 　

《經濟通通訊社13日專訊》

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