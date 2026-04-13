《Ａ股行情》滬綜指低開高收0.06%，鋰電、軍工股強勢

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A股低開震盪，午後軍工股發力，帶動大市回穩，滬指輕微收升0.06%，報3988.56點，深成指升0.69%，創業板指揚0.8%。兩市全日成交2.15萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1726億元或7%。



盤面上，新能源產業鏈全天強勢，光伏、鋰電池、鈉電池漲幅靠前，盛新鋰能(深:002240)等多股漲停。消息面上，多晶硅主力合約漲停，報34770元/噸。分析人士稱，今日多晶硅多合約漲停，直接驅動還是「開會小作文」的情緒擾動，一則是4月初產業頭部企業聯合開會商議多晶硅強制控產及挺價，此消息隨後已有內媒從傳聞所涉企業內部人士獲悉為假消息；一則是傳聞周內有反內捲相關會議。



此外，美伊周末在巴基斯坦會談因核問題等關鍵分歧未能達成協議，美國總統特朗普隨即宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，癱瘓伊朗港口海上交通，油價應聲上揚。A股部分油氣股活躍，藍焰控股(深:000968)升停封板。軍工股亦表現活躍，西測測試(深:301306)彈7%，中航沈飛(滬:600760)升超6%。



下跌方面，近日「遊戲版號審批新規：宮鬥類、官鬥類、棋牌類一律不受理」的相關內容在網上傳播，引起市場和行業的廣泛關注。雖然多家遊戲公司澄清該監管要求是2019年的舊規定，近期遊戲行業並無新的監管變動，惟消息仍重挫網遊板塊，愷英網絡(深:002517)跌停，巨人網絡(深:002558)收挫8.8%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4646.15 +0.21 上證指數 3988.56 +0.06 9194.36 深證成指 14407.86 +0.69 12309.30 創業板指 3476.44 +0.80 科創50 1375.29 +0.79 B股指數 265.01 -0.47 1.10 深證B指 1197.26 +0.19 0.85

《經濟通通訊社13日專訊》