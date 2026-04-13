【人行操作】人行5億逆回購利率持平，淨投放5億

人民銀行公布，今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。



公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放5億元。



本周公開市場將有35億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期0億元、5億元、5億元、5億元、20億元。此外，周三將有6000億元182天期買斷式逆回購到期。

《經濟通通訊社13日專訊》