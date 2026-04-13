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AH股新聞

13/04/2026 17:35

《中國要聞》農業農村部：以釘釘子精神因地制宜推進農村改廁

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 農業農村部審議通過推進農村改廁指導意見
▷ 會議強調分區分類推進農村改廁工作
▷ 要求健全長效管護機制並加強技術培訓

　　農業農村部黨組書記、部長韓俊今日主持召開部黨組會議，傳達學習習近平重要指示和全國服務業大會精神，審議並原則通過《關於以釘釘子精神因地制宜推進農村改廁的指導意見》。

　　會議強調，習近平總書記始終關心牽掛農村改廁，作出一系列重要指示。要深入學習運用「千萬工程」經驗，堅持數量服從質量、進度服從實效、求好不求快，把因地制宜要求貫徹改廁工作始終，以釘釘子精神解決好農村改廁問題。要指導抓好技術培訓和指導服務，分區分類推進農村改廁，健全長效管護機制，切實把民生實事辦好辦實。要扎實推進宜居宜業和美鄉村建設，完善鄉村建設實施機制，加快補齊農村現代生活條件短板，創造鄉村優質生活空間。

*強化農業技術推廣等服務，深化發展農村電商*

　　會議並指出，要持續提高農業生產性服務業質量，強化農業技術推廣、農作物病蟲害防治、動物疫病防控、農產品質量安全等公益性服務，因地制宜建設現代農事綜合服務中心。發展農業科技企業、農業數字服務平台，支持建設中試驗證平台，推廣應用智慧農機、無人機等智能技術裝備，發展農業低空經濟。深入推進農產品市場流通體系建設，深化發展農村電商，加大農業品牌培育力度。

　　要大力發展農村生活性服務業，做好「農業+康養」「農業+文旅」等文章，積極打造農業休閒旅遊、觀光體驗等鄉村消費新場景，推動農村養老、托育、醫療等公共服務改善提升。要促進農業服務貿易高質量發展，引導支持涉農企業深化農業貿易國際合作，推動中國農藥、種子、肥料、農機、動物疫苗等產品和服務「走出去」，打造中國農業出海的「新名片」。
《經濟通通訊社13日專訊》

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