  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

13/04/2026 17:56

【數據前瞻】機構：高基數料拖累中國3月美元計出口增速降至8.6%，進口料亦放緩

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國3月美元計出口增速預計降至8.6%
▷ 進口同比增幅預測回落至11.2%
▷ 路透綜合逾20家機構預估貿易順差1082億美元

　　海關總署將於明日公布3月貿易數據。路透綜合逾20家機構預估中值顯示，外需仍具韌性推動中國3月以美元計價出口同比延續增長勢頭，但由於去年同期搶出口抬高基數，增速料從1-2月的21.8%回落至8.6%；進口同比增幅料亦從1-2月的19.8%回落至11.2%；當月貿易順差預計為1082億美元，1-2月為2136.2億美元。

*華創證券：中國出口仍具韌性*

　　華創證券首席經濟學家張瑜表示，從高頻跟蹤數據看，3月前四周中國港口集裝箱吞吐量同比增幅雖較1-2月前八周的10.3%明顯回落，但仍有6.3%，或顯示出口量仍具韌性。她並指出，中東衝突不確定性擾動之下，部分訂單向中國轉移，以及價格改善也會支撐3月出口，不過基數效應或帶來較大下行壓力。

　　進口方面，張瑜表示，一方面，整體出口增速或明顯回落，料對進口讀數形成一定拖累；但另一方面，電子鏈條景氣度仍高，疊加大宗價格明顯上漲，或對進口量價提供一定支撐。預計3月進口同比增幅在5%左右。

*招商宏觀：進口改善更多是生產型和技術型進口恢復*

　　招商宏觀張靜靜團隊在報告中稱，「（今年）前兩個月出口高增速中包含春節錯位、低基數和部分訂單前置等因素，3月單月同比大概率會向更接近常態的區間回歸」。該團隊預計3月出口同比仍將保持正增長；結構上看，機電產品、高技術產品以及部分中間品出口預計仍是主要支撐，而傳統勞動密集型品類的修復力度相對有限。

　　另外，張靜靜團隊預計，3月進口同比增長約3%，同時強調內生需求依然不足，當前房地產鏈和居民部門需求仍偏弱，決定了進口改善更多體現為生產型和技術型進口的恢復，而不是內需全面回暖帶來的強勁反彈。
《經濟通通訊社13日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰13/04/2026 18:07  《中國要聞》中辦、國辦：行業協會商會不得設立與會員有直接競…

下一篇新聞︰13/04/2026 17:51  【數據解讀】人行主管媒體：Ｍ２－Ｍ１剪刀差繼續處於近三年低位

其他
More

13/04/2026 17:50  《中國要聞》中國發布「反外國不當域外管轄條例」，明確有權採…

13/04/2026 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

真和了

13/04/2026 09:40

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區