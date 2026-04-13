【數據前瞻】機構：高基數料拖累中國3月美元計出口增速降至8.6%，進口料亦放緩

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海關總署將於明日公布3月貿易數據。路透綜合逾20家機構預估中值顯示，外需仍具韌性推動中國3月以美元計價出口同比延續增長勢頭，但由於去年同期搶出口抬高基數，增速料從1-2月的21.8%回落至8.6%；進口同比增幅料亦從1-2月的19.8%回落至11.2%；當月貿易順差預計為1082億美元，1-2月為2136.2億美元。



*華創證券：中國出口仍具韌性*



華創證券首席經濟學家張瑜表示，從高頻跟蹤數據看，3月前四周中國港口集裝箱吞吐量同比增幅雖較1-2月前八周的10.3%明顯回落，但仍有6.3%，或顯示出口量仍具韌性。她並指出，中東衝突不確定性擾動之下，部分訂單向中國轉移，以及價格改善也會支撐3月出口，不過基數效應或帶來較大下行壓力。



進口方面，張瑜表示，一方面，整體出口增速或明顯回落，料對進口讀數形成一定拖累；但另一方面，電子鏈條景氣度仍高，疊加大宗價格明顯上漲，或對進口量價提供一定支撐。預計3月進口同比增幅在5%左右。



*招商宏觀：進口改善更多是生產型和技術型進口恢復*



招商宏觀張靜靜團隊在報告中稱，「（今年）前兩個月出口高增速中包含春節錯位、低基數和部分訂單前置等因素，3月單月同比大概率會向更接近常態的區間回歸」。該團隊預計3月出口同比仍將保持正增長；結構上看，機電產品、高技術產品以及部分中間品出口預計仍是主要支撐，而傳統勞動密集型品類的修復力度相對有限。



另外，張靜靜團隊預計，3月進口同比增長約3%，同時強調內生需求依然不足，當前房地產鏈和居民部門需求仍偏弱，決定了進口改善更多體現為生產型和技術型進口的恢復，而不是內需全面回暖帶來的強勁反彈。

《經濟通通訊社13日專訊》