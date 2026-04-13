【聚焦數據】內地3月末M2增8.5%遜預期，M1增幅縮至5.1%

人民銀行公布，3月末，廣義貨幣(M2)餘額353.86萬億元（人民幣．下同），同比增長8.5%，增幅低於預期的8.9%，亦較2月末的9%放緩。
狹義貨幣(M1)餘額119.32萬億元，同比增長5.1%，增幅較2月末縮減0.8個百分點。
流通中貨幣(M0)餘額14.71萬億元，同比增長12.5%。
一季度淨投放現金6135億元。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/04/2026 17:13
人民銀行公布，3月末，廣義貨幣(M2)餘額353.86萬億元（人民幣．下同），同比增長8.5%，增幅低於預期的8.9%，亦較2月末的9%放緩。
狹義貨幣(M1)餘額119.32萬億元，同比增長5.1%，增幅較2月末縮減0.8個百分點。
流通中貨幣(M0)餘額14.71萬億元，同比增長12.5%。
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《經濟通通訊社13日專訊》
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