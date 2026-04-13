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13/04/2026 17:27

【聚焦數據】內地3月末社融規模存量456.46萬億元，同比增7.9%

　　人民銀行公布，初步統計，2026年3月末社會融資規模存量為456.46萬億元（人民幣．下同），同比增長7.9%。

　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額277.3萬億元，同比增長5.8%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額1.12萬億元，同比下降5.3%；委託貸款餘額11.25萬億元，同比增長0.2%；信託貸款餘額4.68萬億元，同比增長7.5%；未貼現的銀行承兌匯票餘額2.73萬億元，同比增長2.3%；企業債券餘額35.16萬億元，同比增長7.9%；政府債券餘額98.47萬億元，同比增長15.9%；非金融企業境內股票餘額12.31萬億元，同比增長4.2%。

　　從結構看，3月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.7%，同比低1.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.2%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.5%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比持平；企業債券餘額佔比7.7%，同比持平；政府債券餘額佔比21.6%，同比高1.5個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。
《經濟通通訊社13日專訊》

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