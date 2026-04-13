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13/04/2026 17:21

【聚焦數據】內地3月新增人民幣貸款2.99萬億元，低於預期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 3月新增人民幣貸款2.99萬億元，低於預期3.4萬億
▷ 一季度住戶中長期貸款增4607億，企業貸款增8.6萬億
▷ 3月人民幣存款增4.47萬億，住戶存款一季度增7.68萬億

　　人民銀行公布，一季度人民幣貸款增加8.6萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的前兩個月人民幣貸款增加5.61萬億元計算，3月人民幣貸款增加2.99萬億元，低於市場預期的3.4萬億元。

　　分部門看，一季度，住戶貸款增加2967億元，其中，短期貸款減少1640億元，中長期貸款增加4607億元；企（事）業單位貸款增加8.6萬億元，其中，短期貸款增加4.13萬億元，中長期貸款增加5.42萬億元，票據融資減少1.1萬億元；非銀行業金融機構貸款減少3680億元。

　　3月末，本外幣貸款餘額284.51萬億元，同比增長5.7%。月末人民幣貸款餘額280.51萬億元，同比增長5.7%。

　　3月末，外幣貸款餘額5779億美元，同比增長7.9%。一季度外幣貸款增加329億美元。

*3月人民幣存款增加4.47萬億元*

　　存款方面，一季度人民幣存款增加13.73萬億元。按上月公布的前兩個月人民幣存款增加9.26萬億元計算，3月人民幣存款增加4.47萬億元。

　　其中，一季度，住戶存款增加7.68萬億元，非金融企業存款增加2.68萬億元，財政性存款增加4606億元，非銀行業金融機構存款增加2.03萬億元。

　　3月末，本外幣存款餘額350.23萬億元，同比增長8.7%。月末人民幣存款餘額342.41萬億元，同比增長8.6%。

　　3月末，外幣存款餘額1.13萬億美元，同比增長17.8%。一季度外幣存款增加703億美元。
《經濟通通訊社13日專訊》

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