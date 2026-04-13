《中國要聞》中國發布「反外國不當域外管轄條例」，明確有權採取貿易投資反制限制

據《新華社》報道，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》(以下簡稱《條例》)，自公布之日起施行。《條例》明確外國國家實施不當域外管轄措施，危害中國國家主權、安全、發展利益，損害中國公民、組織合法權益的，中國政府有權採取相應的措施--依法採取外交外事、出境入境、貿易、投資、國際合作、對外援助等方面的反制和限制措施。



《條例》共20條，主要明確了適用範圍和工作機制，建立外國不當域外管轄措施識別、阻斷和反制制度等。《條例》明確，任何組織和個人不得執行或者協助執行外國不當域外管轄措施，並規定了相關豁免制度，同時明確了國家層面採取的反制和限制措施。針對推動實施或者參與實施外國不當域外管轄措施的外國組織、個人，建立惡意實體清單制度，亦明確了相關程序、採取的措施和豁免制度等。針對執行或者協助執行外國不當域外管轄措施的組織、個人，規定了禁執令制度，並明確相應的法律責任。



《條例》並明確，任何組織、個人執行或者協助執行外國不當域外管轄措施，侵害中國公民、組織合法權益的，中國公民、組織可以依法起訴。省級以上人民政府有關部門提供指導服務。行業協會商會發揮行業自律和協調作用，為會員提供與應對外國不當域外管轄有關服務。

《經濟通通訊社13日專訊》