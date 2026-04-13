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AH股新聞

13/04/2026 17:51

【數據解讀】人行主管媒體：M2-M1剪刀差繼續處於近三年低位

　　人民銀行今日公布，3月末，廣義貨幣(M2)餘額353.86萬億元（人民幣．下同），同比增長8.5%，增幅低於預期的8.9%，亦較2月末的9%放緩。狹義貨幣(M1)餘額119.32萬億元，同比增長5.1%，增幅較2月末縮減0.8個百分點。

　　人行主管的《金融時報》發文稱，3月末，社會融資規模存量同比增長7.9%，M2同比增長8.5%，繼續明顯高於名義經濟增速。值得關注的是，狹義貨幣M1平穩增長，M2-M1剪刀差保持在相對低位。

*M2-M1剪刀差連續10個月低於5個百分點*

　　業內專家分析，M1由流通中貨幣、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金（如微信錢包、支付寶餘額等）組成，比廣義貨幣M2的流動性更強、在支付交易中使用更為便捷，能夠更好反映社會經濟活動的活躍程度。2025年下半年以來，M1增速中樞明顯回升，帶動M2-M1剪刀差連續10個月保持在5個百分點以內，處於近三年來的低位水平，特別是相比2024年9月M2-M1剪刀差10.1個百分點的水平明顯改善。
《經濟通通訊社13日專訊》

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