君實生物(01877)股東上海檀英減持股份計劃屆滿，期內無減持股份

君實生物(01877)(滬:688180)公布，有關股東上海檀英投資合伙企業（有限合伙）計劃通過大宗交易方式減持股份計劃已於上周五(10日）屆滿，上海檀英未有減持任何股份。
該集團指，上海檀英原計劃在1月13日至上周五減持所持有不超過2053.4萬股A股，減持比例不超過總股本2%，目前持有5945.9萬股，佔5.79%股權。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/04/2026 08:46
君實生物(01877)(滬:688180)公布，有關股東上海檀英投資合伙企業（有限合伙）計劃通過大宗交易方式減持股份計劃已於上周五(10日）屆滿，上海檀英未有減持任何股份。
該集團指，上海檀英原計劃在1月13日至上周五減持所持有不超過2053.4萬股A股，減持比例不超過總股本2%，目前持有5945.9萬股，佔5.79%股權。
《經濟通通訊社13日專訊》
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