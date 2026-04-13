君實生物(01877)股東上海檀英減持股份計劃屆滿，期內無減持股份

君實生物(01877)(滬:688180)公布，有關股東上海檀英投資合伙企業（有限合伙）計劃通過大宗交易方式減持股份計劃已於上周五(10日）屆滿，上海檀英未有減持任何股份。



該集團指，上海檀英原計劃在1月13日至上周五減持所持有不超過2053.4萬股A股，減持比例不超過總股本2%，目前持有5945.9萬股，佔5.79%股權。

《經濟通通訊社13日專訊》