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AH股新聞

13/04/2026 07:52

《滬／深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(10日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)1850.98
亨通光電(600487)1574.81
中信證券(600030)1540.27
工業富聯(601138)1454.79
兆易創新(603986)1379.78
紫金礦業(601899)1377.44
貴州茅台(600519)1278.47
源杰科技(688498)1219.53
永鼎股份(600105)1180.50
中天科技(600522)1143.76
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
新易盛(300502)5889.39
寧德時代(300750)5649.79
中際旭創(300308)4011.26
立訊精密(002475)3741.64
東山精密(002384)3286.95
天孚通信(300394)2949.65
陽光電源(300274)1749.57
光迅科技(002281)1441.03
億緯鋰能(300014)1304.53
德明利(001309)1299.75

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》

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