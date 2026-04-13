《滬／深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(10日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1850.98
|亨通光電
|(600487)
|1574.81
|中信證券
|(600030)
|1540.27
|工業富聯
|(601138)
|1454.79
|兆易創新
|(603986)
|1379.78
|紫金礦業
|(601899)
|1377.44
|貴州茅台
|(600519)
|1278.47
|源杰科技
|(688498)
|1219.53
|永鼎股份
|(600105)
|1180.50
|中天科技
|(600522)
|1143.76
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|新易盛
|(300502)
|5889.39
|寧德時代
|(300750)
|5649.79
|中際旭創
|(300308)
|4011.26
|立訊精密
|(002475)
|3741.64
|東山精密
|(002384)
|3286.95
|天孚通信
|(300394)
|2949.65
|陽光電源
|(300274)
|1749.57
|光迅科技
|(002281)
|1441.03
|億緯鋰能
|(300014)
|1304.53
|德明利
|(001309)
|1299.75
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
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