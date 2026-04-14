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14/04/2026 11:44

【數據解讀】海關：首季中國對東盟進出口1.97萬億元，同比增15.4%

　　海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在國新辦發布會上表示，今年一季度，中國對東盟進出口1.97萬億元，同比增長15.4%，佔中國外貿總值的16.6%。

　　他指出，今年是中國-東盟全面戰略夥伴關係建立5周年。從5年來看，中國-東盟自貿區與《區域全面經濟夥伴關係協定》紅利疊加釋放，推動了中國與東盟的進出口實現跨越式發展，進出口規模接連跨過6萬億和7萬億的台階，2025年達到了7.55萬億元，比2021年增長34.4%，年均增長7.7%，東盟連續三年是中國的第一大出口市場，連續七年是中國的第一大進口來源地，連續九年是中國的農產品第一大貿易夥伴。

　　今年一季度，中國以水路、陸路、航空運輸方式對東盟的進出口分別增長11.6%、23.6%和25.6%。今年一季度，中國自東盟進口的平板顯示模組、存儲部件，對東盟出口電子元件、汽車零配件都實現了兩位數以上的增長。今年一季度，中國自東盟進口的菠蘿、龍蝦增長20.2%、34.1%，對東盟出口的鮮梨、萵苣增長37.3%和6.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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