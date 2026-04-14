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14/04/2026 11:50

【數據解讀】海關：首季中西部地區進口增31%，高出全國整體11個百分點

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 首季中西部進口增30.9% 高全國11.3百分點
▷ 中西部「新三樣」出口增速高全國24.7百分點
▷ 中西部經陸海新通道進出口增22.5%

　　海關總署副署長王軍在國新辦發布會上解讀數據稱，一季度，中西部地區進口增長30.9%，增速高出全國整體進口11.3個百分點。中西部地區產業轉型加速推進，在現代裝備製造業及高技術產業帶動下，工業原料、零部件等需求旺盛，金屬礦砂、電子元件、機械基礎件進口增速都在三成以上。同時，中西部地區消費品進口增長也超過兩成，增速高於全國整體18.4個百分點。

　　他指出，一季度，中西部地區「新三樣」產品出口增速高於全國同類產品出口24.7個百分點，其中，電動汽車、光伏產品出口佔全國的比重分別超過四成和三成。在傳統機電產品方面，中西部地區的產業優勢也比較明顯。比如，中國每出口10台內燃機摩托車中，就有4台來自中西部地區，「近期大家都知道的，在國際賽場上成功奪冠的國產『張雪機車』就來自這裏」。一季度，中西部地區出口內燃機摩托車175.4萬輛，同比增加7%。此外，西部地區養殖的鱒魚肉質鮮美，一季度出口增長10.1%，中部地區的柑橘甘甜可口，出口增長12.8%。

　　一季度，中西部地區經西部陸海新通道進出口增長22.5%，以鐵路運輸、航空運輸方式進出口分別增長21.5%和23.9%。同時，中國邊境口岸擴能提質，智慧口岸建設加速推進，中西部地區已經成為面向新興市場的前沿門戶，一季度對周邊國家進出口超過9000億元人民幣，其中，對老撾、土庫曼斯坦等進出口保持兩位數增長。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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