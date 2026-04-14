《駐京專電》哈囉違規超量投放共享自行車拒整改，被行政處罰並調減運營規模

據北京市交通委消息，近期，北京市交通運輸執法總隊對上海哈囉進行立案調查。哈囉公司被反映在北京違規大量投放未備案車輛，且拒不改正，總隊將對哈囉公司作出行政處罰，並調減其運營規模。



4月7日，北京市交通運輸執法總隊接到線索舉報，反映哈囉公司在中心城區多個點位違規大量投放未備案車輛。次日，執法人員現場核查確認，舉報屬實，並依法對哈囉公司進行行政約談，開具《責令改正通知書》，要求其於4月10日前完成整改，回收未備案車輛。



4月13日，執法人員覆核整改情況，發現東城區盛德紫闕、簋街等地仍存在大量未備案車輛，經認定，哈囉公司未按交通行政管理部門要求投放車輛，且拒不改正，違反了有關規定。針對哈囉公司未按照交通行政管理部門要求投放車輛、拒不改正的行為，總隊將依法對哈囉公司作出行政處罰，並調減其運營規模。目前，該案正在按法定程序辦理。



此前於4月1日，天津市交通運輸委員會亦曾發文通報稱，已就共享單車超量投放問題對哈囉單車天津運營企業開展專項約談，要求哈囉單車企業須立即停止所有超量投放行為，組織超投車輛的清理、調運工作，確保全市各區域車輛數量嚴格符合配額要求。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》