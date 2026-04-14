  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

14/04/2026 14:56

《駐京專電》哈囉違規超量投放共享自行車拒整改，被行政處罰並調減運營規模

　　據北京市交通委消息，近期，北京市交通運輸執法總隊對上海哈囉進行立案調查。哈囉公司被反映在北京違規大量投放未備案車輛，且拒不改正，總隊將對哈囉公司作出行政處罰，並調減其運營規模。

　　4月7日，北京市交通運輸執法總隊接到線索舉報，反映哈囉公司在中心城區多個點位違規大量投放未備案車輛。次日，執法人員現場核查確認，舉報屬實，並依法對哈囉公司進行行政約談，開具《責令改正通知書》，要求其於4月10日前完成整改，回收未備案車輛。

　　4月13日，執法人員覆核整改情況，發現東城區盛德紫闕、簋街等地仍存在大量未備案車輛，經認定，哈囉公司未按交通行政管理部門要求投放車輛，且拒不改正，違反了有關規定。針對哈囉公司未按照交通行政管理部門要求投放車輛、拒不改正的行為，總隊將依法對哈囉公司作出行政處罰，並調減其運營規模。目前，該案正在按法定程序辦理。

　　此前於4月1日，天津市交通運輸委員會亦曾發文通報稱，已就共享單車超量投放問題對哈囉單車天津運營企業開展專項約談，要求哈囉單車企業須立即停止所有超量投放行為，組織超投車輛的清理、調運工作，確保全市各區域車輛數量嚴格符合配額要求。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站

14/04/2026 14:53

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區