《駐京專電》李強同阿聯酋阿布扎比王儲會談：歡迎加大在人工智能等對華投資

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國務院總理李強13日下午在北京人民大會堂同來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德舉行會談。李強指出，中阿在創新發展領域的合作前景廣闊，中方歡迎阿方加大在人工智能、數字經濟、先進製造、生命科學等領域的對華投資，支持兩國高校、科研機構和企業加強聯合研究和人才培養，共同培育壯大新興和未來產業。雙方還可以加強互聯互通、金融等領域合作，不斷促進貿易和投資便利化。



李強又指，中方願同阿方夯實能源合作基礎，拓展儲能、氫能、新能源汽車、動力電池等領域合作，促進兩國綠色轉型。雙方要打造更多貿易增長點，既擴大規模，也優化結構。中方願進口阿方更多優質產品，歡迎阿方積極參與「共享大市場．出口中國」系列活動，用好中國進博會、服貿會等平台加大產品推介。



李強表示，伊朗戰事爆發以來，中方一直同有關各方密切溝通，積極致力於促和止戰。中方願進一步發揮建設性作用，為恢復海灣地區和平安寧作出貢獻。希望阿方繼續採取有力措施，保障在阿中國公民、機構和項目安全。



*哈立德：拓展貿易、能源等領域交流合作*



哈立德表示，阿方高度重視並將發展對華關係置於阿對外政策優先地位，願同中方進一步密切高層往來，拓展貿易、投資、能源、科技創新、教育、文化等領域交流合作，更好服務兩國發展和兩國人民利益。當前中東地區形勢嚴峻，阿方期待中方繼續為促進地區和平安全發揮重要作用，願採取一切必要措施維護在阿中國公民安全。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》