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14/04/2026 10:58

【數據解讀】海關：進出口總值連續12季保持10萬億元以上，增速重回兩位數

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 首季進出口總值11.84萬億元，同比增15%
▷ 進出口總值連續12季超10萬億元，增速重回兩位數
▷ 廣東等五省市貢獻超六成進出口增量

　　內地首季進出口11.84萬億元（人民幣．下同），同比增15%，其中出口6.85萬億元增11.9%，進口4.99萬億元增19.6%。海關總署副署長王軍在國新辦發布會上解讀數據稱，一季度，中國進出口總值已連續12個季度保持在10萬億元以上，增速自2022年四季度以來重回兩位數增長。中國進出口能夠實現較快增長，關鍵在於中國外貿基礎穩、活力足、動能強。

　　王軍又指，一季度，中國對歐盟等發達經濟體的進出口整體保持增長，對東盟、拉美、非洲等地區進出口增速都在兩位數以上，「多元化的市場格局讓我們的外貿根基扎實穩固」。

*廣東、江蘇、浙江、上海、山東合計貢獻超六成進出口增量*

　　此外，他表示，中國東部、中西部、東北地區充分發揮各自區位特點和產業優勢，一季度進出口分別增長14.3%、20.2%和4%。外貿大省挑大樑，廣東、江蘇、浙江、上海、山東合計貢獻超過六成的進出口增量。中國外貿發展的覆蓋面與活躍度不斷提升。

　　對於二季度能否延續這種增長態勢，王軍稱，面對複雜嚴峻的外部環境，「信心依然堅定」。他表示，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，外貿優勢和潛能不斷彰顯。3月份，中國製造業PMI重回擴張區間，其中新出口訂單、進口等指標明顯回升。海關貿易景氣統計調查結果也顯示，反映出口、進口新訂單增加的企業均明顯增多，中國有底氣、有能力持續推動外貿穩規模、優結構。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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