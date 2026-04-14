  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

14/04/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2088.62
兆易創新(603986)1852.48
寒武紀(688256)1849.86
工業富聯(601138)1801.22
亨通光電(600487)1718.77
生益科技(600183)1359.51
佰維存儲(688525)1279.52
瀾起科技(688008)1272.09
海光信息(688041)1189.81
貴州茅台(600519)1077.82
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)8637.43
中際旭創(300308)4221.07
新易盛(300502)3464.20
天孚通信(300394)2901.21
立訊精密(002475)2795.83
勝宏科技(300476)2321.49
陽光電源(300274)2066.69
東山精密(002384)1972.31
江波龍(301308)1633.14
英維克(002837)1487.89

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

上一篇新聞︰14/04/2026 17:46  《中國要聞》商務部、進出口銀行：加大進出口信貸支持力度，推…

其他
More

14/04/2026 18:09  兗礦能源（０１１７１）附屬卡松科技完成「新三板」掛牌手續

14/04/2026 17:55  《打擊貪腐》中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東受賄逾４１３９…

14/04/2026 17:49  【人行操作】人行預告明日開展5000億元買斷式逆回購，4月淨減4000億連續兩月縮量

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站

14/04/2026 14:53

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區