《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2088.62
|兆易創新
|(603986)
|1852.48
|寒武紀
|(688256)
|1849.86
|工業富聯
|(601138)
|1801.22
|亨通光電
|(600487)
|1718.77
|生益科技
|(600183)
|1359.51
|佰維存儲
|(688525)
|1279.52
|瀾起科技
|(688008)
|1272.09
|海光信息
|(688041)
|1189.81
|貴州茅台
|(600519)
|1077.82
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|8637.43
|中際旭創
|(300308)
|4221.07
|新易盛
|(300502)
|3464.20
|天孚通信
|(300394)
|2901.21
|立訊精密
|(002475)
|2795.83
|勝宏科技
|(300476)
|2321.49
|陽光電源
|(300274)
|2066.69
|東山精密
|(002384)
|1972.31
|江波龍
|(301308)
|1633.14
|英維克
|(002837)
|1487.89
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》
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