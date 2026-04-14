兗礦能源(01171)附屬卡松科技完成「新三板」掛牌手續

兗礦能源(01171)(滬:600188)宣布，附屬卡松科技已按照有關規定辦理完畢在全國中小企業股份轉讓系統，即「新三板」掛牌掛牌公開轉讓手續，其證券代碼874917。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/04/2026 18:09
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