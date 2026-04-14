《神州頭條》財經報章頭版摘要：一季度社融增量近15萬億元，穩固支持實體經濟

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



以浪花觀潮湧--上市公司經營折射經濟發展「含金量」

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春潮湧動，新局開篇。一季度，宏觀政策持續加力，新質生產力加速培育，內需穩步復甦，外貿韌性不減。本報今起推出「一季度經濟新勢能觀察」系列報道，聚焦開年宏觀經濟與上市公司「成績單」，深入一線調研，解碼數據背後的結構優化、產業升級、動能煥新，呈現中國經濟的韌性與活力。



推動要素資源向「新」集聚，創業板力挺企業做優做強

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創業板改革制度工具箱持續完善，助力提升企業融資的靈活性與便利度。市場人士認為，再融資、並購重組、股權激勵是資本市場支持上市公司高質量發展的重要工具。一系列針對性優化舉措，將推動要素資源向「新」集聚，助力創業板上市公司深耕主業、做優做強。



一季度金融總量合理增長，支持實體經濟質效提升

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人民銀行13日發布的一季度金融統計數據顯示，3月末，廣義貨幣(M2)餘額為353.86萬億元（人民幣．下同），同比增長8.5%，比上年同期高1.5個百分點；社會融資規模存量為456.46萬億元，同比增長7.9%，同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。專家表示，M2和社會融資規模增速均保持在合理水平，為經濟持續向好向優創造了適宜的貨幣金融環境。





《上海證券報》



增設第四套上市標準，創業板「靶向」支持新興和未來產業

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深化創業板改革近日落地。作為資本市場服務新質生產力發展的重要平台，創業板在本次深化改革中增設第四套上市標準，精準對接新興產業和未來產業領域優質創新創業企業的直接融資需求。



一季度債券、股票等直接融資佔比上升，信貸對實體經濟支持力度穩固

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一季度，企業債券淨融資1.05萬億元，同比多5213億元，在社融增量中的佔比升至7.1%，比去年同期高3.6個百分點；非金融企業境內股票融資達1173億元，同比多211億元。



中外展商共赴海南「消博會之約」

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第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）13日在海南舉辦。本屆消博會既是「十五五」開局之年中國重大展會的「首展」，也是海南自由貿易港全島封關運作以後的「首秀」。





《證券時報》



一季度社融增量超14萬億元，穩固支持實體經濟

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人民銀行13日公布的金融統計數據顯示，一季度人民幣貸款增加8.6萬億元，社會融資規模增量達14.83萬億元，處於歷史高位水平。股票和債券融資在社會融資中佔比提升，人民幣貸款佔比相應下降，反映出在中國企業融資渠道中，直接融資的比重正持續提高。



第六屆中國國際消費品博覽會在海口舉辦

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4月13日，第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）在海口舉辦。本屆消博會以「開放引領全球消費，創新驅動美好生活」為主題，吸引了來自60多個國家和地區的超過3400個品牌參展，其中參展國際展品佔比達65%，較去年提升20個百分點。



深化創業板新股發行改革，賦能優質企業合理定價

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近日，中證監發布深化創業板改革新規，聚焦提升制度包容性和吸引力，建立IPO預先審閱機制，深化新股發行定價機制改革，助力價值發現與合理定價，為優質創新企業登陸資本市場開辟更便捷、更安全的通道。