《鍾之日記》泡泡瑪特領漲，兩萬六前徘徊

4月14日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美伊下一輪談判據報周四（16日）舉行，美股隔晚先跌後升，亞洲股市跟隨造好，恒指今早高開268點，盤中再升近兩萬六關口。惟A股午後早段走勢偏軟，拖累港股升幅一度幾近全蒸發。及後A股重拾升軌，帶動恒指調頭向上，全日收報25872，升211點或0.8%，主板成交近2368億元。



*滬指升近1%重回4000點，成交放量逾一成*



海關總署公布數據，以美元計3月出口同比增長2.5%，為五個月低點；進口同比則大增27.8%，創逾四年高點，大勝市場預期。不過分析人士認為，貿易數據對市場影響不大，美伊繼續對話提振風險情緒，市場短期延續震盪格局。



滬深股市高開高走，滬指開市已一舉重回4000點，全日收升0.95%，報4026.63點，三連漲；深成指也升1.61%，創業板指漲2.36%。兩市全天成交2.38萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量2334億元或約11%。



盤面上，半導體板塊大漲，佰維存儲(滬:688525)收升12.6%。全球最大的AI芯片製造商台積電受惠於AI基礎設施需求的激增，預計1至3月當季淨利潤將飆升50%，帶動芯片產業鏈自信上揚。此外，算力租賃概念表現活躍，鋰電池再度收升。下跌方面，油氣股集體調整，中國石油(滬:601857)跌1.3%。



*新IP玩具線上售罄，泡泡瑪特領漲藍籌*



泡泡瑪特(09992)早間宣布，法國巴黎老佛爺百貨旗艦店將於本周末正式開業，同時美國第五大道門店單月銷售額突破300萬美元，創海外單店紀錄。今年首季海外營收同比增長超150%，佔比首次突破30%。受消息提振，泡泡瑪特今日股價強勁反彈6.5%，升幅領跑藍籌，收報161.4元。



此前，市場曾因擔憂公司過度依賴Labubu單一IP而引發拋售，市值一度縮水三分之一。自3月財報公布後股價暴跌以來，泡泡瑪特已多次進行股份回購。4月13日晚間公告顯示，公司再度斥資約1.2億元回購82萬股，回購價格區間為145至152元，今年以來累計回購金額已超15億元。



高盛最新研報指出，泡泡瑪特旗下The Monsters IP在3月推出兩款新品系列，分別與三麗鷗和國際足聯(FIFA)合作。截至4月10日，上述毛絨玩具系列在官方線上渠道均已售罄，印證了國內市場需求的韌性。



惟高盛同時警示，泡泡瑪特增長動能的邊際減弱，海外市場表現明顯下滑：美國信用卡銷售額3月同比下滑約46%，與2月同比增長約36%形成鮮明反差，導致2026財年首季美國市場整體僅錄得約2%的同比增長。該行維持對泡泡瑪特「中性」評級，12個月目標價184元。



另外，內地知名投資人段永平的公開唱好亦提振市場情緒。段永平表示，泡泡瑪特的壁壘包括品牌效應、藝術家簽約、全球門店網絡及王寧團隊的營運能力，這些壁壘遠比想像中強大，只要潮玩會有持續性，泡泡瑪特就是非常好的生意，但「他們可能還需要一直證明下去」。他日前還稱「我的泡泡瑪特保險公司正式開幕了」，並確認已通過賣出看跌期權的方式開始布局泡泡瑪特。



*恒大許家印案一審開庭，地產股幾乎全線升*



官媒《新華社》今日報道，中國恒大集團、恒大地產及許家印案本周一至周二（13至14日）一審開庭；其中，許家印被控非法吸收公眾存款、集資詐騙等八項罪名，報道形容他「當庭表示認罪悔罪」。



據悉，恒大集團有限公司被指控的罪名包括：非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要信息、單位行賄。恒大地產集團有限公司的罪名為：欺詐發行證券。至於恒大創始人許家印被指控的八項罪名為：非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵佔、單位行賄。



庭審中，法庭主持控辯雙方圍繞指控的事實進行了法庭調查及法庭辯論，被告單位、許家印進行了最後陳述。許家印當庭表示認罪悔罪。法庭將擇期宣判。部分人大代表、政協委員，被告人親屬，集資參與人代表等旁聽了庭審。



回溯歷史，中國恒大2021年暴雷；2023年9月，官方宣布許家印因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施；2025年10月，香港高等法院初審法院判決中國恒大集團的清盤人為許家印家族相關資產的接管人，對許家印名下資產作出全球禁制令，明確禁止其處置全球範圍內價值上限為77億美元的資產。



清除行業沉疴，或許對中國房地產健康發展帶來曙光。高盛近日發布報告稱，上海和深圳兩個城市房地產市場或將在今年底觸底，復甦時間較其他一線和二線城市提前6個月至24個月。該行還預計，滬深房價將在2025年底至2028年底期間上漲15%。聊以佐證的是，上海房產交易中心數據，4月11日上海二手房（含商業）單日網簽成交量達1632套。這一數據不僅連續刷新今年3月28日1585套、3月14日1472套的年內成交紀錄，更創下近五年來上海二手房單日網簽成交量的歷史新高。



內房股幾乎全線向上，綠城中國(03900)漲近7%，龍湖(00960)彈升5.7%，華潤置地(01109)收升5%，保利置業(00119)升4.3%，萬科(02202)也升3.4%，融創中國(01918)漲近2.9%。



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