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14/04/2026 11:51

【ＡＩ】HappyHorse大模型上線在即，阿里雲據報爭奪火山引擎AI視頻客戶

　　匿名AI視頻生成模型「HappyHorse-1.0」上周突然登頂Artificial Analysis Video Arena盲測榜單，引發行業熱議，阿里巴巴(09988)隨後確認該模型為旗下ATH創新事業部所研發，目前正處於內測階段，並將於近期開放API。
　　
　　據《界面新聞》報道，阿里雲的一線銷售已經主動出擊，積極挖角字節跳動旗下火山引擎的AI視頻客戶。一位阿里雲的銷售透露，其團隊已經邀請大批企業客戶準備參與內測，其中不乏日消費數十萬元級別的客戶。

　　報道指出，視頻模型已經成為大廠下一階段必爭的多模態能力，因其是除Coding之外最明確的商業化大場景之一。上述阿里雲的銷售表示，AI視頻類客戶是大模型的主要收入來源，「很多客戶現在都是苦於火山引擎的一家獨大，一是生成要排隊，二是漲價。但凡有一家能力跟他差不多的，價格也不是說特別過分，很多客戶都是非常有興趣的」。

　　報道並指，從Artificial Analysis披露的實測畫面可見，HappyHorse的模型核心亮點在於動作流暢、自然色彩、動態表現，並支持同步音頻生成。不過，目前市面上流出的HappyHorse實例多為10秒左右的短片，在人物細節刻劃及多鏡頭敘事能力上，Seedance 2.0仍保有一定競爭優勢。
《經濟通通訊社14日專訊》

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