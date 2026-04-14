《中國要聞》深圳破獲走私黃金出境案拘11人，案值達7800萬元

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深圳海關緝私局4月13日通報，該局日前成功破獲一宗走私黃金出境案，共抓獲犯罪嫌疑人11名，查證涉嫌走私的黃金及其製品130公斤，案值7800萬元人民幣，成功摧毀一個涵蓋國內採購、攬貨通關、境外銷售全流程鏈條的走私犯罪網絡。該案近期已移送深圳市人民檢察院審查起訴。



據介紹，2025年3月，深圳寶安機場海關查驗一趟出境航班時，發現樓某、李某等3名旅客未向海關申報，在隨身行李和托運行李中夾帶手鐲、戒指等黃金飾品近400件，總重達2.8公斤，且面對詢問時前後矛盾，海關隨即將線索通報機場海關緝私分局。



*走私集團首腦持國內某黃金品牌授權境外開店*



緝私警察分析認為，背後極有可能隱藏有組織的走私犯罪活動，隨即成立專案組深入追查。專案組於2025年8月鎖定以黃某、方某為首的走私團夥。調查發現，該團夥在深圳多家珠寶公司採購黃金製品，通過快遞發往廣州彭某控制的貨代公司，再組織水貨客以行李夾藏方式搭乘國際航班走私出境，最終由黃某在境外金店銷售牟利。同時，黃某曾有走私前科，反偵查意識強；其境外店舖雖持有國內某黃金品牌授權，但不具備合法出口資質，遂鋌而走險實施「自買自賣」式走私。



深圳海關緝私局在2025年10月11日調集65名警力，在廣州、深圳等地同步收網，11名主要犯罪嫌疑人悉數落網。



內媒引述辦案民警指，走私分子之所以選擇跨境牟利，與境內外市場差異有關，「國內黃金原料價格低，同時國內黃金首飾製作工藝精湛、款式新穎，在境外市場很受歡迎，轉手利潤相當可觀」。

《經濟通通訊社14日專訊》