《中國房產》廣東首個存量公寓轉保障性住房再貸款項目正式落地

近日，為積極響應國家及廣東地方政府加快發展保障性租賃住房的戰略號召，佛山建投綠地璀璨雲墅項目A3-2座成功實現存量公寓轉為保障性租賃住房。這標誌著廣東省首個存量公寓轉保障性住房再貸款項目正式落地。
璀璨雲墅總規劃用地約15.6萬平方米，總建築面積約116萬平方米。此次960套存量公寓納入保租房體系，以市場化方式盤活存量資產、助力市場去庫存。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/04/2026 11:21
近日，為積極響應國家及廣東地方政府加快發展保障性租賃住房的戰略號召，佛山建投綠地璀璨雲墅項目A3-2座成功實現存量公寓轉為保障性租賃住房。這標誌著廣東省首個存量公寓轉保障性住房再貸款項目正式落地。
璀璨雲墅總規劃用地約15.6萬平方米，總建築面積約116萬平方米。此次960套存量公寓納入保租房體系，以市場化方式盤活存量資產、助力市場去庫存。
《經濟通通訊社14日專訊》
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