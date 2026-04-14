【車企血戰】福特汽車CEO反對中國車企入美，恐重挫美國製造業

美國福特汽車首席執行官吉姆．法利當地時間4月13日強硬發聲，反對中國車企進入美國市場，稱此舉將對美國製造業造成「毀滅性打擊」。《觀察者網》形容，他一邊渲染中國車企獲政府巨額補貼形成「不公平競爭優勢」，一邊拿「國家安全風險」給中國產品扣帽子，盡顯貿易保護主義底色。



《彭博》則指出，此番言論是法利迄今針對中國車企發表的最強硬表態之一。法利當天在福克斯新聞頻道的節目中說，「我們絕不能讓他們進入美國；製造業是美國的心臟與靈魂，若我們因這些進口產品失去製造業，對國家而言將是毀滅性的」。



美國當前對中國產電動汽車徵收100%關稅，事實上已將比亞迪(01211)(深:002594)、小米(01810)等中國車企拒之門外。但中國汽車正席捲全球其他市場，墨西哥市場尤為突出，僅比亞迪一家就佔墨西哥電動和插電式混合動力汽車銷量的十分之七。加拿大近期也與中國簽署協議，給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇。



*特朗普曾對華車企入美持開放態度*



美國總統特朗普今年1月曾表示，只要中國車企赴美建廠並僱用美國工人，他願意「讓中國進入（美國市場）」。這一表態令美國汽車製造商感到意外。據《彭博》報道，法利隨後向政府官員提議，中國車企若想在美國造車，必須與美方組建合資公司且由美國車企控股。

《經濟通通訊社14日專訊》