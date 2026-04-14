《打擊貪腐》十四屆全國政協原常委畢井泉被提起公訴，受賄數額特別巨大

據《央視新聞》報道，從最高人民檢察院獲悉，十四屆全國政協原常委、經濟委員會原副主任畢井泉涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對畢井泉作出逮捕決定，並指定由山東省濟南市人民檢察院審查起訴。近日，濟南市人民檢察院已向濟南市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：被告人畢井泉利用擔任國務院副秘書長，國家食品藥品監督管理總局黨組書記、局長，國家市場監督管理總局正部長級幹部，十三屆全國政協委員、經濟委員會副主任，十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任，中國國際經濟交流中心常務副理事長、理事長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



公開簡歷顯示，畢井泉出生於1955年9月，黑龍江省慶安縣人，1982年2月參加工作，1978年3月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷，北京大學中國經濟研究中心高級管理人員工商管理碩士。2015年任國家食品藥品監督管理總局局長、黨組書記，2018年任國家市場監督管理總局黨組書記、副局長，同年因吉林長春長生公司問題疫苗案件引咎辭職。2020年起任全國政協經濟委員會副主任，2025年5月被查。

《經濟通通訊社14日專訊》