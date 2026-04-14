《中國要聞》內地大批五一假期航班據報突然取消，以飛東南亞和大洋洲居多

據《第一財經》報道，內地不少網友最近在社交平台上，貼出了自己提前預訂的「五一」假期機票被取消的截圖，被取消的航班主要以飛東南亞和大洋洲居多。報道並指，從多家航空公司獲悉，從4月開始，主動取消的航班確實有所增加，其中東南亞和大洋洲是重頭，「這與油價的大幅上漲不無關係」。相比國內，部分國際機場加油價格更高，疊加需求和競爭的影響，部分航線的取消就首當其衝。



報道稱，根據航班管家獲得的最新統計數據，從4月1到4月12日，已有多條中國飛東南亞的航線取消全部航班，包括西安-普吉島，重慶-普吉島，煙台-曼谷等，而這些航線中有不少在包括「五一」假期的5月也提前取消了全部航班。大洋洲航線亦是航企取消航班的重災區，不少航線在4月的取消率已超50%，包括武漢-悉尼，廣州-達爾文，杭州-奧克蘭等，5月的計劃取消率更進一步提高。



*中國航企加碼歐洲航線*



相比東南亞和大洋洲，歐洲航線目前成為國內航企加碼的主戰場。由於中東地區受戰爭影響航班量大減，大量原本通過中東中轉去歐洲的旅客改為直飛，再加上中國航企可以通過俄羅斯領空飛歐洲，相比歐洲航企在飛行時間和成本方面都有優勢，因此都在不斷增開歐洲航線。



比如，東航夏秋航季的歐洲航線周始發班次同比增長24%，旺季每周歐洲線最高能飛410班，同比增幅超35%；南航在換季第一天就新開北京大興-赫爾辛基航線，後續還計劃在廣州-倫敦、廣州-馬德里等多條歐洲航線增班；國航也將在夏秋航季新開北京大興到法蘭克福和米蘭的新航線。不過，與部分東南亞機場類似，部分歐洲機場也面臨「無油可加」的壓力。



中國民航管理幹部學院教授鄒建軍表示，縱觀2000-2026年間原油價格與航空公司業淨利潤率間的關係，當原油價格超過80美元時，航空公司業就會進入「微利」環境，在進入歷史高位時，基本都處於「虧損」狀態；此時考驗航空公司的，將是自身的成本控制和效率提升能力。

《經濟通通訊社14日專訊》