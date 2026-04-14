《中國要聞》國辦：健全藥品價格形成機制，引導藥價運行在合理區間

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國務院辦公廳今日發布《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》，提出14條舉措，包括優化創新藥等新上市藥品首發價格機制、發揮醫保支付標準對藥品價格形成的引導作用、引導藥店合理制定藥品零售價格、強化短缺藥保供穩價等。



意見要求加強藥品價格治理，提出實行藥品價格風險預警、健全藥品價格風險處置制度、防範非理性競價中標影響供應、嚴懲藥品和原輔料生產經營領域以缺逼漲等違法違規行為、加強醫藥領域全鏈條穿透式審計監督、建立藥品醫保價值評估制度等針對性措施，引導藥品價格運行在合理區間。



*優化創新藥等新上市藥品首發價格機制*



意見其中提出，優化創新藥等新上市藥品首發價格機制。實行新上市藥品企業自評制度，引導醫藥企業做好自評，綜合臨床價值、市場供求、競爭格局、社會承受能力等因素自主合理定價，接受社會監督和同行評議。對新上市藥品價格制定，區分高水平創新藥、改良新藥、通用名藥（即仿製藥）等情形，分別予以政策支持和引導。對創新程度高、臨床價值大的高水平創新藥，支持在上市初期制定與高投入、高風險相符的價格，在一定時期內保持價格相對穩定。對改良新藥等，鼓勵引導制定與患者獲益相匹配的價格。對通用名藥等其他新上市藥品，引導醫藥企業參照同通用名、同作用機制、同功能主治藥品價格合理定價。根據真實世界研究結果和臨床使用實效，醫藥企業可在藥品首發價格基礎上適當調整價格水平。



*防範關鍵藥用輔料、藥用包材無序漲價*



此外，意見提出，規範藥品原輔料價格行為。推進藥品原輔料價格信息共享，引導原輔料企業向製劑企業直接供應，支持「原輔料+製劑」一體化發展。防範關鍵藥用輔料、藥用包材無序漲價。加強中藥材價格引導，在完善質量評價的基礎上促進中藥優質優價。

《經濟通通訊社14日專訊》