《Ａ股行情》內地3月信貸數據出爐，滬綜指高開0.46%返4000點

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內地信貸擴張步伐在3月出現放緩，不過有專家指，隨著經濟結構轉型升級和金融市場融資渠道更加多元化，GDP增速仍保持較好增長態勢，信貸增長與經濟增長之間相關性進一步弱化。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.46%，報4006.73點，深成指高開0.74%，創業板指高開0.88%。



人行早前公布數據顯示，一季度人民幣貸款增加8.6萬億元；據此計算，3月新增人民幣貸款29900億元，低於市場預估中值；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.5%，市場調查中值為8.9%；3月社會融資規模增量5.23萬億元(人民幣．下同)，較上年同期少0.66萬億元，稍低於5.4萬億元的市場預測。這可能反映出刺激政策的克制以及融資需求的疲軟。《彭博》分析，若戰爭造成的影響持續時間更長、範圍進一步擴大，財政政策可能需要在提振增長方面發揮更大作用。



另外，人行今日進行10億元7天期逆回購，公開市場有5億元逆回購到期，即今日淨投放5億元。



中國電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)據悉正考慮在香港進行新一輪股份出售，籌集最高達50億美元的資金。受惠於2025年全年獲利優於市場預期，以及儲能市場的領先優勢，寧德時代股價近期表現強勁。知情人士稱，寧德時代已就此次配售事宜與多家銀行進行了初步接洽。除股權融資外，公司還在考慮發行可轉換債券，以滿足部分融資需求。寧德時代昨日A股大漲2.68%創新高，今早低開1.3%。

《經濟通通訊社14日專訊》