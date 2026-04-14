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AH股新聞

14/04/2026 11:36

《Ａ股行情》3月進口大增，滬綜指半日升0.55%，芯片半導體走強

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 3月進口同比增27.8%，出口增2.5%
▷ 滬綜指半日升0.55%，深成指升1.36%
▷ 半導體、光模塊股價上漲，油氣股下跌

　　海關總署公布數據，內地3月美元計價出口同比增2.5%，增幅較2月大幅縮減，低於預期；而進口同比則大增27.8%，遠高於預期。滬深股市早盤走揚，滬綜指半日升0.55%報4010.45點，企穩4000點，深成指升1.36%，創業板指漲2.13%。兩市半日成交額14997億元（人民幣．下同），較上個交易日回升949億元或6.8%。

　　從板塊來看，半導體整體走強，存儲芯片概念上午漲超3%，佰維存儲(滬:688525)升近12%，大為股份(深:002213)漲停。4月以來，國際大廠及國內頭部廠商，半導體企業密集發布調價通知，業內人士分析，此次集體漲價的背後，是全球AI需求爆發與供應鏈緊張雙重作用下，算力供需失衡的必然結果。針對半導體價格上漲帶來的持續成本壓力，業內人士建議多措並舉，包括強化供應鏈保供能力、積極拓展新的供應商渠道等。

　　另外，為滿足AI算力爆發式增長帶來的高速互聯需求，光模塊、光通信等光互聯產業鏈整體處於擴產與技術迭代的上升周期。美股光通信龍頭Lumentum披露，其訂單已排滿至2028年，行業高能見度得到強力印證。A股光模塊領域公司漲幅居前，中際旭創(深:300308)半日升4.8%，新易盛(深:300502)彈3.6%，天孚通信(深:300394)升1.3%。

　　下跌方面，油氣股繼續調整，鋼鐵及旅遊板塊亦挫。
《經濟通通訊社14日專訊》

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