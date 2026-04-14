《Ａ股行情》滬指收升0.95%重返4000點，三連漲，兩市成交放量一成

今日海關總署公布數據，以美元計3月出口同比增長2.5%，為五個月低點；進口同比則大增27.8%，創逾四年高點，大勝市場預期。不過分析人士認為，貿易數據對市場影響不大，美伊繼續對話提振風險情緒，市場短期延續震盪格局。



滬深股市高開高走，滬指開市已一舉重回4000點，全日收升0.95%，報4026.63點，三連漲；深成指也升1.61%，創業板指漲2.36%。兩市全天成交2.38萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量2334億元或約11%。



盤面上，半導體板塊大漲，佰維存儲(滬:688525)收升12.6%。全球最大的AI芯片製造商台積電受惠於AI基礎設施需求的激增，預計1至3月當季淨利潤將飆升50%，帶動芯片產業鏈自信上揚。



此外，房地產板塊漲2.6%，招商蛇口(深:001979)升4.4%，綠地控股(滬:600606)亦升4%。《新華社》報道稱，中國恒大集團、恒大地產及許家印案13至14日一審開庭；其中，許家印被控非法吸收公眾存款、集資詐騙等八項罪名，他「當庭表示認罪悔罪」，法庭將擇期宣判。另外，高盛研報指，上海和深圳可能引領中國房地產市場的復甦，預計滬深房價將在2025年底至2028年底期間累計上漲15%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4701.28 +1.19 上證指數 4026.63 +0.95 9984.35 深證成指 14639.95 +1.61 13852.90 創業板指 3558.53 +2.36 科創50 1405.07 +2.17 B股指數 266.44 +0.54 1.04 深證B指 1200.47 +0.27 0.69

《經濟通通訊社14日專訊》