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AH股新聞

14/04/2026 15:06

《Ａ股行情》滬指收升0.95%重返4000點，三連漲，兩市成交放量一成

　　今日海關總署公布數據，以美元計3月出口同比增長2.5%，為五個月低點；進口同比則大增27.8%，創逾四年高點，大勝市場預期。不過分析人士認為，貿易數據對市場影響不大，美伊繼續對話提振風險情緒，市場短期延續震盪格局。

　　滬深股市高開高走，滬指開市已一舉重回4000點，全日收升0.95%，報4026.63點，三連漲；深成指也升1.61%，創業板指漲2.36%。兩市全天成交2.38萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量2334億元或約11%。

　　盤面上，半導體板塊大漲，佰維存儲(滬:688525)收升12.6%。全球最大的AI芯片製造商台積電受惠於AI基礎設施需求的激增，預計1至3月當季淨利潤將飆升50%，帶動芯片產業鏈自信上揚。

　　此外，房地產板塊漲2.6%，招商蛇口(深:001979)升4.4%，綠地控股(滬:600606)亦升4%。《新華社》報道稱，中國恒大集團、恒大地產及許家印案13至14日一審開庭；其中，許家印被控非法吸收公眾存款、集資詐騙等八項罪名，他「當庭表示認罪悔罪」，法庭將擇期宣判。另外，高盛研報指，上海和深圳可能引領中國房地產市場的復甦，預計滬深房價將在2025年底至2028年底期間累計上漲15%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004701.28+1.19　
上證指數4026.63+0.959984.35
深證成指14639.95+1.6113852.90
創業板指3558.53+2.36　
科創501405.07+2.17　
B股指數266.44+0.541.04
深證B指1200.47+0.270.69

《經濟通通訊社14日專訊》

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