《Ａ股焦點》金山辦公飆升超10%，投資收益帶動首季淨利預增逾四倍

金山辦公(滬:688111)披露業績預告，預計2026年一季度營業收入15.65億元（人民幣．下同）至16.62億元，同比增長20.24%至27.68%；歸母淨利潤20.22億元至23.07億元，同比增長401.89%至472.81%。



值得注意的是，淨利潤的大幅飆升主要由投資收益驅動，而非單純業務增長所致。剔除相關投資收益影響後，報告期公司實現歸母淨利潤為4.87億元至5.44億元，同比增長20.99%至35.15%，環比增長207.29%至250.61%。



報告指，公司穩步推進AI全場景服務能力落地，前期在AI、協作領域的研發投入成效逐步顯現，疊加精細化運營效率提升，三大核心業務全線增長，盈利質量持續優化。報告期內，公司部分對外投資基金項目產生較大額的投資收益，對公司整體淨利潤的增長貢獻較大。



受業績表現提振，金山辦公今日高開，現漲10.52%，報258.34元。在其帶動下，軟件服務板塊亦走高，宏景科技(深:301396)飆近13%，銀信科技(深:300231)漲逾7%，稅友股份(滬:603171)、迪普科技(深:300768)、盛視科技(深:002990)、易華錄(深:300212)等均升超5%。

《經濟通通訊社14日專訊》