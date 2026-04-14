《中國要聞》國務院免去孫衛東外交部副部長職務

國務院任免國家工作人員，免去孫衛東的外交部副部長職務。



孫衛東為江蘇徐州人，將於今年9月滿60歲。他長期在外交系統任職，曾任外交部亞洲司副司長、中國駐巴基斯坦大使、外交部政策規劃司司長、中國駐印度大使，2022年起出任外交部副部長。據外交部網站新聞，孫衛東對上一次活動是在今年3月28日，同菲律賓副外長、東盟事務高官艾雷拉-林在福建泉州共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制(BCM)第十一次會議。



*任命趙文芳為國家鐵路局副局長，安路生免職*



與此同時，國務院任命趙文芳為國家鐵路局副局長；免去安路生的國家鐵路局副局長職務。



公開資料顯示，趙文芳曾任武漢鐵路局副局長，國鐵集團工電部副主任，中國鐵路成都局集團有限公司總經理，中國鐵路北京局集團有限公司總經理，2023年6月起出任中國鐵路西安局集團公司董事長。



60歲的安路生長期在鐵路系統工作，曾任鐵道部總調度長、上海鐵路局局長等職，2013-2018年先後出任上海市閘北區委區長、區委書記，上海市靜安區委書記，之後出任國家鐵路局副局長。

《經濟通通訊社14日專訊》