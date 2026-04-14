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14/04/2026 16:19

《大灣區》大灣區規模最大車網互動超充示範站深圳光明區投運

　　據《深圳新聞網》報道，粵港澳大灣區規模最大的V2G（車網互動）超充示範站--深圳光明虹橋公園超充站（下稱「虹橋公園超充站」）一期近日正式投入運營。該站現階段配備了23台V2G充電樁，覆蓋37個車位。

　　南方電網深圳光明供電局有關負責人介紹，虹橋公園超充站整站資源已接入深圳虛擬電廠管理中心，站點單次最大放電功率達到2770千瓦。目前投運的23台充電樁中，1台是具備最大功率1000千瓦充放電能力的兆瓦級超充，最快5分鐘可補400公里續航；6台600千瓦超充樁，充電速度最快「一秒一公里」；11台250千瓦-300千瓦快充樁，一輛電動汽車能在30分鐘或更短時間將電量充到80%；其餘為30千瓦-120千瓦的快充樁。接下來，隨著虹橋公園超充站二期投運，場站將能為61輛車同時充放電，實現更大規模的能源調配。

　　有關負責人又指，虹橋公園超充站擁有3項「全國首創」成果：全國首座20千伏預裝式「電力魔方」配電房在該站投用，可實現「零碳」運行；站內配備全國首台全液冷乘用車單槍兆瓦級V2G樁，提供極速充電體驗，而基於互濟架構可支持未來靈活擴容；站內搭載全國首個面向超充場景鈉離子電池儲能裝置，以更穩定性能支持高功率充放電。
《經濟通通訊社14日專訊》

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