《中國要聞》多部門開展年度集體協商「集中要約行動」，助力企業穩崗增效

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▷ 分類指導企業協商：困難企業談輪崗調薪，轉型企業談崗位培訓
▷ 目標推動已建工會企業普遍協商，百人以上企業集體合同率保持85%以上
據《央視新聞》報道，全國總工會、人力資源社會保障部、中國企業聯合會、全國工商聯近日聯合印發通知，共同開展2026年度集體協商「集中要約行動」。通知要求強化企業集體協商，堅持分類指導、因企制宜：生產經營困難的企業可重點就輪崗輪休、薪酬調整等開展協商；技術改造升級或業務轉型企業應重點就崗位調整、適崗培訓等協商；生產經營正常的企業則重點就工資增長、休息休假、補充保險等開展協商，持續提升職工權益水平。
報道介紹，行動以推動協商普遍開展、助力企業穩崗增效、促進職工提技增收為核心目標，推動已建工會企業普遍開展集體協商。行動將推動已建工會企業普遍開展集體協商，力爭百人以上企業單獨簽訂集體合同率動態保持在85%以上；重點產業集聚區和工業園區普遍推進行業（區域）集體協商；深化平台勞動規則和算法協商，推動新就業形態勞動者權益協商實現常態化、制度化。
*各行業因企制宜就最低工資、工資增幅等展開協商*
此次行動將推進行業性、區域性集體協商納入行動重點，明確提出針對主導產業、重點發展行業及產業集聚區，圍繞勞動定額、最低工資、工資增幅等開展協商。對保安物業、綠化環衛、公共交通、住宿餐飲等工資水平較低的行業，將重點圍繞行業最低工資、加班工資支付標準等開展協商，逐步提高低收入崗位工資水平。此外，還將探索推動產業鏈、供應鏈企業在用工規範、勞動報酬、技能等級認定等方面實現協商共決與標準互認。
針對新就業形態勞動者，行動將深化平台勞動規則和算法協商，落實《平台勞動規則和算法協商指引（試行）》等文件要求，聚焦訂單分配、收入抽成、工作時長、考核獎懲等重點問題，以頭部平台企業為牽引，開展總部所在地、重點省域和全平台協商，並推動平台用工合作企業開展二次協商，確保協商成果落地見效。
《經濟通通訊社14日專訊》