  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

14/04/2026 17:46

《中國要聞》商務部、進出口銀行：加大進出口信貸支持力度，推動貿易創新發展

　　商務部、中國進出口銀行近日聯合印發《關於強化進出口信貸支持　服務「十五五」商務高質量發展良好開局的通知》（下稱《通知》），指導各地商務主管部門和進出口銀行各分行加強協作聯動，加大進出口信貸支持力度，加快推動商務高質量發展，服務「十五五」良好開局。

　　 《通知》提出三方面具體舉措。一是推動貿易創新發展。圍繞開拓多元化市場、培育外貿新動能、推動進出口平衡發展，用足用好進出口信貸工具，豐富完善適配新業態新模式的產品服務，做好全鏈條進口服務保障。

　　二是拓展雙向投資合作空間。從更大力度吸引和利用外資、推動產業鏈供應鏈國際合作、支持高水平開放平台建設三方面提出細化舉措，支持進出口銀行深度融入和服務擴大高水平對外開放，提供綜合性金融服務。

　　三是推動共建「一帶一路」高質量發展。支持進出口銀行聚焦共建「一帶一路」多雙邊經貿合作重點領域，統籌做好重大標誌性項目和「小而美」民生項目金融服務，推動人民幣跨境使用，強化投融資服務保障。

　　《通知》強調，各地商務主管部門和進出口銀行各分行要加強政策銜接、工作對接和信息共享，在符合世貿組織規則前提下，探索強化財政金融與商務協同效應，聚焦外經貿主體、進出口環節、產供鏈國際合作等，提供更加精準、高效、有力的金融服務。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰14/04/2026 17:49  【人行操作】人行預告明日開展5000億元買斷式逆回購，4月淨減4000億連續兩月縮量

下一篇新聞︰14/04/2026 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

14/04/2026 18:09  兗礦能源（０１１７１）附屬卡松科技完成「新三板」掛牌手續

14/04/2026 17:55  《打擊貪腐》中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東受賄逾４１３９…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站

14/04/2026 14:53

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區