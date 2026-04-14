《中國要聞》商務部、進出口銀行：加大進出口信貸支持力度，推動貿易創新發展

商務部、中國進出口銀行近日聯合印發《關於強化進出口信貸支持 服務「十五五」商務高質量發展良好開局的通知》（下稱《通知》），指導各地商務主管部門和進出口銀行各分行加強協作聯動，加大進出口信貸支持力度，加快推動商務高質量發展，服務「十五五」良好開局。



《通知》提出三方面具體舉措。一是推動貿易創新發展。圍繞開拓多元化市場、培育外貿新動能、推動進出口平衡發展，用足用好進出口信貸工具，豐富完善適配新業態新模式的產品服務，做好全鏈條進口服務保障。



二是拓展雙向投資合作空間。從更大力度吸引和利用外資、推動產業鏈供應鏈國際合作、支持高水平開放平台建設三方面提出細化舉措，支持進出口銀行深度融入和服務擴大高水平對外開放，提供綜合性金融服務。



三是推動共建「一帶一路」高質量發展。支持進出口銀行聚焦共建「一帶一路」多雙邊經貿合作重點領域，統籌做好重大標誌性項目和「小而美」民生項目金融服務，推動人民幣跨境使用，強化投融資服務保障。



《通知》強調，各地商務主管部門和進出口銀行各分行要加強政策銜接、工作對接和信息共享，在符合世貿組織規則前提下，探索強化財政金融與商務協同效應，聚焦外經貿主體、進出口環節、產供鏈國際合作等，提供更加精準、高效、有力的金融服務。

《經濟通通訊社14日專訊》