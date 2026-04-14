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14/04/2026 17:55

《打擊貪腐》中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東受賄逾4139萬，判囚13年

　　中國兵器裝備集團有限公司原黨組成員、副總經理劉衛東受賄一案，今日在河南省南陽市中級人民法院一審公開宣判。法院對劉衛東以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金人民幣四百萬元；對劉衛東犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

　　經審理查明：1999年至2025年，劉衛東利用擔任襄樊東風汽車電氣有限責任公司總經理，東風汽車公司載重車公司協作配套部部長，神龍汽車有限公司黨委委員、總經理，東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理，東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理，中國長安汽車集團股份有限公司董事長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務提拔等事項上提供幫助，收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣4139萬餘元。

　　南陽市中級人民法院認為，劉衛東的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，本案受賄贓款贓物已追繳，遂依法對其從輕處罰。

　　59歲的劉衛東去年2月在兵裝集團副總經理任上被查，同年7月被「雙開」、11月被提起公訴。案件今年1月16日在南陽市中級人民法院開審，劉衛東當庭認罪悔罪。
《經濟通通訊社14日專訊》

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