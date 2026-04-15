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AH股新聞

15/04/2026 11:04

《駐京專電》醫保局：藥品價格形成機制以市場為主導、以有為政府作保障

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國務院印發文件明確藥品價格以市場為主導、政府保障
▷ 推動參比製劑與通用名藥形成合理價格梯度
▷ 省級醫藥採購平台對高價藥標示「紅黃標」提示風險

　　國務院辦公廳近日印發了《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》，國務院新聞辦公室今天上午舉行政策例行吹風會介紹有關情況。國家醫保局副局長施子海在會上介紹，《意見》堅持有效市場和有為政府相結合的原則，明確以市場為主導的改革方向，同時強調更好發揮政府作用，以有為政府保障有效市場。

*推動參比製劑、通用名藥體現合理價格梯度*

　　他表示，《意見》在引導藥品價格合理形成、規範價格秩序和協同治理方面提出了一攬子改革舉措，來防範價格亂象。比如，《意見》提出「推動參比製劑、通用名藥體現合理價格梯度」，所謂「參比製劑」就是官方認定用來作為仿製藥一致性評價的對照藥品，其中大部分是大家相對熟悉的原研藥，所謂「通用名藥」就是大家通常理解的仿製藥。推動參比製劑和通用名藥在價格上有一定梯度差異，是國際上的通行做法，目的就是既要支持創新研發，也要促進不同企業生產的同一類藥品價格相對均衡。

*在省級醫藥採購平台對偏貴藥品施「紅黃標」*

　　他又指，再比如，《意見》提出「實施藥品價格智能監測」和「實行藥品價格風險預警」，主要就是依托全國掛網藥品價格一覽表，對省級醫藥採購平台上價格明顯偏高的藥品進行「紅黃標」標識，並不是說強制醫療機構不能採購這些高價藥，而是打破不同企業價格的信息差，向醫療機構提示價格風險，引導醫療機構採購質優價宜的藥品，進而引導企業合理定價。這些新舉措的提出，歸根結底是為了促進市場穩定運行、維護良好價格秩序、保障群眾用藥安全。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

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