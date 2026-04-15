《駐京專電》醫保局：將優化集採規則，推動藥品集中採購更匹配臨床需求

在今日舉行的國務院政策例行吹風會上，國家醫保局副局長施子海圍繞藥品集採制度改革稱，下一步將按照「保質量、防圍標」的原則，進一步健全集採價格形成機制，重點優化規則設計。同時，針對化學藥、生物藥、中成藥及中藥飲片等不同品類特點，完善品種遴選、投標資質和報價方式，提高集採與臨床使用的匹配度。



此外，優化中選規則，綜合運用競價、詢價及綜合評價等方式，引導企業理性競爭；還將強化集採執行與監測，促進供應、採購、使用及結算等環節協同運行，並配合藥監部門加強中選藥品質量監管和不良反應監測，保障群眾用藥安全。



施子海又提到，國務院辦公廳近日印發的《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》，對加強藥品價格治理作出了部署，提出了實行藥品價格風險預警、防範集採時非理性競價中標影響供應、嚴懲藥品和原輔料領域以缺逼漲等違法違規行為，完善價格招採信用評價制度，建立藥品醫保價值評估制度等針對性措施，引導藥品價格運行在合理區間。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》